Опрос показал сокращение отрыва Трампа от кандидата-демократа

Bloomberg: Харрис сократила отрыв Трампа в предвыборных опросах

Вице-президент США Камала Харрис сократила отрыв экс-президента США Дональда Трампа в предвыборных опросах, которые он демонстрирует на протяжении последних месяцев. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на опрос Morning Consult.

«Первый крупный опрос (...) показывающий, что вице-президент отстает от бывшего президента Дональда Трампа на два процентных пункта, 47 процентов против 45 процентов, в пределах погрешности. Это улучшение по сравнению с дефицитом в шесть пунктов, с которым Байден столкнулся перед своим выходом из гонки», — отмечается в материале агентства.

В материале также приводится мнение ряда социологов. Они предположили, что успех нового кандидата от демократов может быть кратковременным, так как американские избиратели заведомо разделены на два лагеря. Поэтому замена действующего американского лидера Джо Байдена не будет иметь серьезного значения.

Ранее опрос CBS News показал, что рейтинг Харрис выше, чем у Байдена. За вице-президента готовы проголосовать 48 процентов опрошенных, что на один пункт больше, чем за Байдена. Трамп же в борьбе с Харрис сохраняет свой рейтинг на уровне 52 процентов.