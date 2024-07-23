Россиян призвали ухаживать за садом с помощью умных технологий

Дачникам порекомендовали использовать системы автополива для ухода за садом

Использовать системы автоматического полива и солнечные светильники в саду призвала дачников эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ника Кобылкина, сообщают «Известия».

Она объяснила, что существуют три основные системы автоматического полива: капельный, дождевальный и подземный. В первом случае вода подается непосредственно к корням растений через специальные трубки с отверстиями. При дождевом поливе вода подается через специальные устройства для орошения и разбрызгивается в виде дождя. При подземном поливе вода подается через подземные трубки. Каждый способ имеет свои преимущества. При выборе системы полива необходимо учитывать площадь полива: чем больше площадь, тип почвы и вид растений.

Что касается солнечных светильников, то они работают на солнечной энергии, не требуют подключения к электросети. У них есть и недостатки — такие лампы могут быть недостаточно яркими и медленно заряжаться в пасмурную погоду. Можно выбрать и умные светильники с датчиками движения. Они автоматически включаются при обнаружении движения и отключаются при его отсутствии, экономя энергию.

Освещение следует выбрать в зависимости от целей. Функциональный свет подойдет для безопасности передвижения по дорожкам и ступеням. Декоративное освещение служит для создания эстетичной подсветки деревьев, кустарников, бассейнов и фонтанов. Подойдут теплый свет или цветные лампы.

Многие россияне в последние два года в качестве альтернативы поездкам за границу выбирают дачу. Так, каждый пятый рассказал, что отправляется за город, чтобы поработать в саду и огороде. Столько же жителей страны ездят на дачу, чтобы насладиться свежим воздухом и тишиной.