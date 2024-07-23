Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:52, 23 июля 2024Экономика

Россиян призвали ухаживать за садом с помощью умных технологий

Дачникам порекомендовали использовать системы автополива для ухода за садом

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Использовать системы автоматического полива и солнечные светильники в саду призвала дачников эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ника Кобылкина, сообщают «Известия».

Она объяснила, что существуют три основные системы автоматического полива: капельный, дождевальный и подземный. В первом случае вода подается непосредственно к корням растений через специальные трубки с отверстиями. При дождевом поливе вода подается через специальные устройства для орошения и разбрызгивается в виде дождя. При подземном поливе вода подается через подземные трубки. Каждый способ имеет свои преимущества. При выборе системы полива необходимо учитывать площадь полива: чем больше площадь, тип почвы и вид растений.

Материалы по теме:
«Я за свет теперь не плачу» Россиянин решил использовать солнечную энергию. Как он на этом зарабатывает?
«Я за свет теперь не плачу»Россиянин решил использовать солнечную энергию. Как он на этом зарабатывает?
16 апреля 2024
Россияне массово отказываются от жилья в Турции. Как рост цен и проблемы с ВНЖ вынуждают их искать новые места для жизни?
Россияне массово отказываются от жилья в Турции.Как рост цен и проблемы с ВНЖ вынуждают их искать новые места для жизни?
17 мая 2024

Что касается солнечных светильников, то они работают на солнечной энергии, не требуют подключения к электросети. У них есть и недостатки — такие лампы могут быть недостаточно яркими и медленно заряжаться в пасмурную погоду. Можно выбрать и умные светильники с датчиками движения. Они автоматически включаются при обнаружении движения и отключаются при его отсутствии, экономя энергию.

Освещение следует выбрать в зависимости от целей. Функциональный свет подойдет для безопасности передвижения по дорожкам и ступеням. Декоративное освещение служит для создания эстетичной подсветки деревьев, кустарников, бассейнов и фонтанов. Подойдут теплый свет или цветные лампы.

Многие россияне в последние два года в качестве альтернативы поездкам за границу выбирают дачу. Так, каждый пятый рассказал, что отправляется за город, чтобы поработать в саду и огороде. Столько же жителей страны ездят на дачу, чтобы насладиться свежим воздухом и тишиной.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      «Рейдеры оградили Татьяну от мужа и детей». Кадыров заявил, что некие кавказцы отбирают Wildberries у семьи Бакальчук

      На улице в Петербурге нашли годовалую девочку со множеством синяков

      В отношении Нурмагомедова возбудили дело

      Умер жираф-долгожитель Самсон из Московского зоопарка

      В подмосковных Мытищах отключилось электричество

      Беременная жена Джастина Бибера снялась в откровенных образах для журнала

      В Белом доме раскрыли мнение Байдена о возможном президентстве Харрис

      Упавшего во время полета парапланериста нашли бездыханным в российском регионе

      В России отреагировали на условие разморозки Венгрией помощи Украине

      Подполье заявило об ударе по военному аэродрому ВСУ в Николаевской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше