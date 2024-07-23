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10:31, 23 июля 2024Россия

Россиянин пришел с ножом на детский праздник и попал на видео

E1.ru: в Первоуральске мужчина с ножом пришел на детский праздник из-за шума

В Первоуральске Свердловской области мужчина с ножом пришел на детский праздник, устроенный во дворе жилого дома на улице Емлина, из-за шума. Агрессивный россиянин попал на видео, соответствующие кадры опубликовал портал E1.ru.

На представленном видеоролике видно, как россиянин вмешивается в мероприятие, которое было организовано для четырехлетней девочки. Мужчина подходит к аниматору, его пытается отогнать один из взрослых участников. Между ними завязывается драка.

По словам родителей, устроивших праздник, сосед ругался матом, оскорблял и кидался с ножом на детей и взрослых. В это время маленьких участников праздника продолжал развлекать аниматор в костюме Чебурашки.

На место происшествия приезжали полицейские, однако в региональном управлении МВД позднее заявили, что не получали никаких обращений.

Ранее сообщалось, что в карельском городе Лахденпохья вернувшийся из зоны специальной военной операции на Украине боец напугал подростков ножом.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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