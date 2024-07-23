Россиянка попала в больницу после массажа и обвинила салон красоты в сливе интимных видео

Mash: в Черкесске посетительница салона красоты попала в больницу с переломом

В Черкесске посетительница салона красоты попала в больницу с переломом грудного позвонка, а затем обвинила студию в сливе интимных видео. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, россиянка поскользнулась на кафеле, на котором не было резинового коврика, задела рукой раковину и унитаз, повредив сантехнику.

«После массажа меня направили в душевую, где после душа я поскользнулась, упала, и во время падения, пытаясь восстановить равновесие, я схватилась за напольную раковину, которая никаким образом ни к стене, ни к полу прикреплена не была. Во время падения эта раковина упала на меня, а затем отскочила и повредила унитаз в салоне красоты», — вспоминает Лилиана Лепшокова после посещения салона красоты.

По ее словам, после происшествия никто из студии не позвонил и не справился о ее здоровье. Вместе с тем в сеть выложили видео с процедуры, где она была без одежды.

«В опровержение своих каких-то доводов владелица салона красоты выставила в социальные сети видеозаписи, в том числе из массажного кабинета, где я и другие клиенты раздевались догола», — рассказала россиянка.

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