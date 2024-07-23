Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:41, 23 июля 2024Культура

Российская певица объяснила поведение Глюкозы на скандальном концерте

Певица Зарубина заявила, что Глюкоза вышла на сцену в Красноярске нетрезвой
Зарубина Ольга

Зарубина Ольга. Фото: Natalia Shakhanova / Globallookpress.com

Российская певица Ольга Зарубина прокомментировала поведение исполнительницы Глюкозы (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) на скандальном концерте в Красноярске. Ее слова приводит MK.RU.

Звезда советской эстрады предположила, что Глюкоза могла находиться под действием запрещенных веществ. «Печально все это созерцать», — отметила она.

Зарубина также допустила, что исполнительница хита «Снег идет» хотела спародировать движения Майкла Джексона, когда начала танцевать и трогать руками низ живота. «Радует, что далеко не всем нравится бескультурье и пошлость», — заключила артистка.

20 июля Глюкоза выступила в Красноярске. Странности в поведении певицы начались после того, как она исполнила две песни. По словам очевидцев, артистка не могла связно говорить, пела мимо нот и чесалась в интимных местах. По их мнению, звезда находилась в состоянии опьянения.

По словам Глюкозы, причиной странного поведения на сцене стал прием антидепрессантов и снотворных. Исполнительница уточнила, что проблемы со здоровьем у нее начались на фоне стресса.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска ударом «Искандера» уничтожили полсотни западных инструкторов ВСУ. Ракетная атака попала на видео

      Россиянкам назвали неуместную одежду для похода в офис

      В Москве назвали сумму единовременной выплаты контрактникам при поступлении на службу

      Стало известно об уходе Марио Фернандеса из «Зенита»

      В России научились делать хлопок из отходов

      Картаполов напомнил Рогозину о его ранении из-за телефона в Донецке

      Авиакомпанию Red Wings захотели переименовать

      Создателя крупнейшего мессенджера Кореи арестовали за манипуляции

      Россиянка попала в больницу после массажа и обвинила салон красоты в сливе интимных видео

      Турист устроил драку на популярном курорте Азии и был найден бездыханным на пляже

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше