Российская певица объяснила поведение Глюкозы на скандальном концерте

Певица Зарубина заявила, что Глюкоза вышла на сцену в Красноярске нетрезвой

Российская певица Ольга Зарубина прокомментировала поведение исполнительницы Глюкозы (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) на скандальном концерте в Красноярске. Ее слова приводит MK.RU.

Звезда советской эстрады предположила, что Глюкоза могла находиться под действием запрещенных веществ. «Печально все это созерцать», — отметила она.

Зарубина также допустила, что исполнительница хита «Снег идет» хотела спародировать движения Майкла Джексона, когда начала танцевать и трогать руками низ живота. «Радует, что далеко не всем нравится бескультурье и пошлость», — заключила артистка.

20 июля Глюкоза выступила в Красноярске. Странности в поведении певицы начались после того, как она исполнила две песни. По словам очевидцев, артистка не могла связно говорить, пела мимо нот и чесалась в интимных местах. По их мнению, звезда находилась в состоянии опьянения.

По словам Глюкозы, причиной странного поведения на сцене стал прием антидепрессантов и снотворных. Исполнительница уточнила, что проблемы со здоровьем у нее начались на фоне стресса.