Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
23:33, 23 июля 2024Моя страна

Созданный по поручению Путина музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» откроется в Крыму

Созданный по поручению Путина комплекс «Новый Херсонес» откроется 30 июля

Фото: Пресс-служба комплекса

Музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес», созданный по поручению Владимира Путина в Севастополе, откроется для посетителей 30 июля. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Херсонес Таврический — один из древнейших городов на территории России, основанный в V веке до нашей эры. Строительство объектов «Нового Херсонеса» началось в 2022 году и было завершено за полтора года. Здания и сооружения общей площадью 140 тысяч квадрных метров располагаются на 24 гектарах благоустроенной территории.

Главными центрами «Нового Херсонеса» являются три музея: Музей христианства, Музей Античности и Византии, а также Музей Крыма и Новороссии. Кроме того, посетителям доступны храм-парк под открытым небом, амфитеатр «Грифон-арена» на 1200 мест, реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира, Севастопольская детская школа искусств и филиал знаменитого «Артека».

Материалы по теме:
Без спешки. О виртуальных российских музеях
Без спешки.О виртуальных российских музеях
23 ноября 2021
«Мне всегда были интересны старинные вещи» Истории россиян, которые посвятили свою жизнь поиску уникальных находок
«Мне всегда были интересны старинные вещи»Истории россиян, которые посвятили свою жизнь поиску уникальных находок
24 ноября 2021

Проход на территорию комплекса будет бесплатным, но желающим посетить «Новый Херсонес» потребуется предварительная регистрация, что связано с требованиями безопасности.

Ранее сообщалось, что в Челябинске обнаружили письмо известного врача Николая Неаполитанова. Рукопись лежала более ста лет между страницами дореволюционного медицинского учебника 1905 года.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Расправу над Игорем Тальковым помогла раскрыть одна вещь. Как вычислили убийцу?

      В Казанском зооботсаду отметили юбилей рыси Стефана

      Созданный по поручению Путина музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» откроется в Крыму

      Тренер назвал способ сжечь 1000 калорий за сутки

      Бакальчук сделал откровенное заявление о супруге

      В США предрекли вовлечение России в большую войну на Ближнем Востоке

      Сооснователь Wildberries заявил об отстранении от управления компанией

      Общая компания Russ и Wildberries выполнит обязательства маркетплейса

      Новый глава генштаба Британии призвал страну готовиться к войне

      Делимханов обещал разобраться в ситуации с Wildberries

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше