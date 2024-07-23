Созданный по поручению Путина музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» откроется в Крыму

Созданный по поручению Путина комплекс «Новый Херсонес» откроется 30 июля

Музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес», созданный по поручению Владимира Путина в Севастополе, откроется для посетителей 30 июля. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Херсонес Таврический — один из древнейших городов на территории России, основанный в V веке до нашей эры. Строительство объектов «Нового Херсонеса» началось в 2022 году и было завершено за полтора года. Здания и сооружения общей площадью 140 тысяч квадрных метров располагаются на 24 гектарах благоустроенной территории.

Главными центрами «Нового Херсонеса» являются три музея: Музей христианства, Музей Античности и Византии, а также Музей Крыма и Новороссии. Кроме того, посетителям доступны храм-парк под открытым небом, амфитеатр «Грифон-арена» на 1200 мест, реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира, Севастопольская детская школа искусств и филиал знаменитого «Артека».

Проход на территорию комплекса будет бесплатным, но желающим посетить «Новый Херсонес» потребуется предварительная регистрация, что связано с требованиями безопасности.

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