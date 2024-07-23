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13:26, 24 июля 2024Наука и техника

Создана новая фаза материи

Nature Physics: создан диссипативный кристалл времени

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Исследователи из Университета Цинхуа в Китае создали новую фазу материи — диссипативный временной кристалл в сильно взаимодействующем ридберговском газе при комнатной температуре. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Nature Physics.

Диссипативный временной кристалл — это состояние материи, которое характеризуется повторяющимися во времени конфигурациями при рассеивании энергии. В отличие от обычных временных кристаллов такие системы являются открытыми со свободными потоками энергии.

В ходе эксперимента использовалась термическая ячейка из атомов рубидия-85 при комнатной температуре. Ученые заметили шумоподобные колебания неизвестной природы, когда через ячейку проходил зондирующий свет с длиной волны 780 нанометров. Позднее эти колебания были идентифицированы как проявление диссипативного временного кристалла

При некоторых условиях лазерное поле возбуждает атомы таким образом, что они переходят в ридберговское состояние, когда внешний электрон находится в высоковозбужденном состоянии. Это усиливает взаимодействие между атомами и вызывает спонтанные колебания численности ридберговских атомов. Как только выполнены основные условия для возбуждения атомов, колебания становятся устойчивыми, формируя временной кристалл.

Выявленные колебания отличаются от предыдущих экспериментов тем, что возникают из-за взаимодействий между частицами в системе многих тел. Это открытие приближает исследователей к реализации первоначальной идеи временных кристаллов, предложенной Фрэнком Вильчеком в 2012 году.

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      Александр Еникеев
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