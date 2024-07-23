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15:08, 23 июля 2024Мир

В ЕС признали неспособность организовать мирную миссию по Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто: ЕС неспособен организовать мирную миссию по Украине

Фото: Reuters

Европейский союз (ЕС) неспособен организовать мирную миссию по Украине, о чем говорит перенос встречи министров иностранных дел стран ЕС из Будапешта в Брюссель. С таким заявлением в интервью интернет-изданию ATV выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Сами они больше не в состоянии разговаривать со всеми важными игроками мировой политики и мировой безопасности», — прокомментировал он решение главы дипломатической службы ЕС Жозепа Борреля о переносе встрече.

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Венгерский министр подчеркнул, что большинство его европейских коллег, вопреки распоряжению Борреля, выступают за проведение соответствующей встречи в Будапеште.

Ранее Сийярто заявил, что Брюссель критикует мирную инициативу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по Украине из зависти.

5 июля Орбан прибыл в Москву, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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      Виктория Кондратьева
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