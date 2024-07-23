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13:45, 23 июля 2024Бывший СССР

В Эстонии уличили ВСУ в залатывании мобилизованными дыр на фронте

Юхтеги: на Украине мобилизованными латают дыры на фронте вместо создания бригад

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) залатывают дыры на фронте мобилизованными вместо создания новых бригад. В этом Киев уличил генерал-майор запаса Сил обороны Эстонии Рихо Юхтеги, передает ERR.

«Они надеялись сформировать десять новых бригад — по 5000–6000 человек в бригаде. Сегодня мы видим, что мобилизованными латают дыры на фронте, на тех участках, где подразделения сильно пострадали», — заявил Юхтеги.

По его словам, на передовой присутствуют части ВСУ, укомплектованные только на 60 процентов. Генерал-майор запаса Сил обороны Эстонии также рассказал, что украинским военным регулярно врут, говоря о большей численности, чем на самом деле.

Как отметил Юхтеги, прибывающие на фронт мобилизованные чаще всего плохо обучены. Это приводит к росту потерь в ВСУ.

Ранее немецкий журналист и военный обозреватель Юлиан Репке сообщил об активном отступлении Вооруженных сил Украины. Он выразил мнение, что для ВСУ сложилась «очень опасная ситуация».

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      Екатерина Грищенко
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