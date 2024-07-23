В Кремле разъяснили интерес Путина к творчеству SHAMAN

Песков заявил, что песни SHAMAN попадают в настроение российского общества

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, насколько глава государства Владимир Путин ознакомлен с творчеством певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN. Его слова приводит ТАСС.

«Я вам точно не могу сказать, я не думаю, что он [Путин] совсем глубоко знаком с творчеством [SHAMAN]. Но, с другой стороны, целый ряд песен этого исполнителя действительно попали в яблочко с точки зрения настроя наших людей, нашего общества», — отметил представитель Кремля.

Песков также добавил, что творчество артиста стало «любимо многими и многими в нашей стране».

Ранее SHAMAN отреагировал на присвоение ему звания Заслуженного артиста России.

До этого Дронов выступил у американского посольства в Москве, чтобы привлечь внимание к проблеме блокировки российских авторов на видеохостинге YouTube. После оглашения решения американского лидера Джо Байдена выйти из президентской гонки исполнитель заявил, что это произошло благодаря его концерту.