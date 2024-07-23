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18:29, 23 июля 2024Россия

В Петербурге выпускница попала под суд из-за нарушения на ЕГЭ

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал выпускницу из-за выпавшей на ЕГЭ шпаргалки

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

В Санкт-Петербурге под суд попала выпускница, которая попыталась списать во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по обществознанию. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram.

Как выяснилось, 13 июня девушка сдавала в школе №212 экзамен по обществознанию. В ходе аттестации из ее кармана выпали справочные материалы и заметки. В результате суд привлек россиянку к административной ответственности по статье о нарушении порядка проведения госэкзамена и оштрафовал на три тысячи рублей.

Отмечается, что на заседание выпускница не пришла. Пересдала ли она экзамен, неизвестно.

Ранее в 2022 году в Казани 11-классник попал в больницу после того, как попытался списать на ЕГЭ с помощью микронаушника. Как стало известно, знакомый пострадавшего должен был подсказывать ему через устройство правильные ответы, однако выпускник засунул его слишком глубоко, а извлечь не смог.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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