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16:41, 23 июля 2024Наука и техника

В России доработали танки с «царь-мангалами»

«Известия»: российские танки с «царь-мангалами» оснащают видеокамерами

Кадр: «Известия»

Российские танки, на которые устанавливают сплошные защитные экраны в зоне проведения спецоперации, также оснащают видеокамерами. О доработке машин с «царь-мангалами» сообщили «Известия».

Отмечается, что любой танк отличается ограниченным обзором и осведомленностью о поле боя, а установка дополнительных конструкций только усугубляет ситуацию. Кроме того, в большинстве случаев танк атакуют сбоку или сверху, поэтому экипажу сложно вовремя увидеть приближающийся дрон или запущенную ракету.

«Поэтому сегодня кроме усиления защиты танкисты часто оснащают свои машины видеокамерами, вынесенными за броню. Но главное — плотно взаимодействуют с беспилотной авиацией. [Командир взвода с позывным] Родной рассказывает, что во время боевой работы постоянно находится на связи с наблюдателем, который с воздуха следит за обстановкой и работой танка», — говорится в публикации.

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В апреле в зоне проведения специальной военной операции заметили танк Т-72, который получил сплошной защитный козырек. Конструкция, прикрывающая крышу и борта, защищает машину от ударов дронов-камикадзе и сбрасываемых с беспилотников снарядов.

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      Даниил Иринин
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