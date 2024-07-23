В России вырастут судебные пошлины

Госдума одобрила индексацию судебных госпошлин в России

Госдума во вторник, 23 июля, приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий индексацию размера государственных пошлин для дел, рассматриваемых российскими судами. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что больше всего судебные пошлины вырастут для исков с высокими имущественными требованиями, а для ряда категорий граждан, в частности, в случаях, когда речь идет о единственном жилье, будут введены льготы.

По гражданским и административным делам минимальный размер пошлин будет увеличен с 400 рублей до 4 тысяч рублей, а максимальная планка для споров в арбитражах увеличится с нынешних 200 тысяч до 10 миллионов рублей. При этом в комитете Госдумы по бюджету указали, что для некрупных исков пошлина вырастает не столь незначительно. Например, при подаче иска в размере 100 тысяч рублей (более 90 процентов от всех имущественных исков в судах общей юрисдикции) пошлина, составляющая сейчас 3,2 тысячи рублей, увеличится до 4 тысяч.

По данным Минфина, которые приводятся в материале, сейчас посредством пошлин бюджету компенсируется пять процентов соответствующих расходов (15 миллиардов из 300 миллиардов рублей в год), а в последний раз на законодательном уровне судебные пошлины по искам имущественного характера полноценно регулировались в 2009 году.