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17:15, 23 июля 2024Силовые структуры

В России выросло число совершенных нелегалами преступлений

СКР: число совершенных нелегалами в РФ преступлений выросло более чем втрое

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В России с начала года выросло число преступлений, которые совершили лица, незаконно находящиеся на территории страны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Количество таких преступлений выросло более чем втрое: с 1,8 тысячи до шести тысяч. Также в ведомстве отмечают рост числа криминальных проявлений со стороны трудовых мигрантов.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил обратить внимание на состояние контроля со стороны уполномоченных органов за деятельностью организаций, привлекающих на работу иностранцев.

Ранее Госдума приняла законопроект, позволяющий полиции принимать решения об административном выдворении за пределы России иностранцев и лиц без гражданства.

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      Илона Палей
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