15 тысяч москвичей начали заниматься ЗОЖ по-новому

Вице-мэр Ракова рассказала об участии более 15 000 москвичей в ЗОЖ-марафоне

15 тысяч москвичей стали участниками бесплатного ЗОЖ-марафона «Дарите время семье». Как рассказала вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, это на две тысячи больше, чем в прошлом году. Участники делают специальные зарядки, проходят ИИ-квесты, готовят по рецептам врачей-диетологов, а 27 июля они смогут поучаствовать в разрушении мифов о здоровом образе жизни в столичных поликлиниках.

«Последние годы в России, как и во всем мире наблюдается тренд на здоровый образ жизни. Люди хотят быть здоровыми. Многие подходят к вопросу предельно серьезно — обращаются к специалистам, занимаются спортом с тренером. Другие предпочитают искать в интернете и других открытых источниках информацию, как делать это максимально правильно, комфортно и без риска для здоровья. К сожалению, не все сайты публикуют достоверную с точки зрения доказательной медицины информацию, которая действительно может быть полезна и, главное, безопасна для москвичей. Поэтому уже не первый год мы проводим в столице ЗОЖ-марафон».

По ее словам, марафон помогает горожанам получить проверенные советы и рекомендации профессионалов. Они также занимаются спортом, готовят полезные и вкусные блюда, проходят тесты и выполняют различные задания, совместно с психологами учатся управлять своими эмоциями и многому другому, отметила Ракова.

С начала лета участники марафона принимали участие в челленджах: учились считать калории, проходили спортивные испытания, учились правильно пить воду, практиковались с психологом успокаивать детей и ходили пешком более 10 тысяч шагов в день.

Также семейные команды ежедневно делают зарядки по возрастам, готовят по рецептам врачей-диетологов, смотрят полезные видео, первыми узнают главные ЗОЖ-новости столицы, проходят ИИ-квесты, выполняют тесты и задания, а на выходных изучают инфраструктуру города: современные диагностические комплексы в центрах госуслуг, площадки проектов «Спортивные выходные» и «Мой спортивный район», поликлиники, Центры московского долголетия и т.д.

В рамках марафона пройдут интерактивные экскурсии одновременно в более чем десяти обновленных зданиях московских поликлиник, где они станут участниками ЗОЖ-квеста «Разрушители мифов в поликлиниках Москвы». Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте. Участникам обещают сюрпризы.

Участников также ждут встречи с известными московскими семьями, звездами, спортсменами, множество мастер-классов.

Марафон инициировали Комплекс социального развития, Департамент здравоохранения Москвы, центры госуслуг «Мои Документы» Москвы и НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента.