Бен Аффлек столкнулся с психическим расстройством на фоне слухов о разводе с Джей Ло

Radar: Бен Аффлек столкнулся с расстройством пищевого поведения

Голливудский актер Бен Аффлек столкнулся с психическим расстройством на фоне проблем в отношениях с супругой, певицей Дженнифер Лопес. Об этом пишет Radar.

По данным портала, артист может страдать от расстройства пищевого поведения. Отмечается, что Аффлек питается фастфудом, который заказывает в больших количествах. «Он заказывает до пяти пицц одновременно. Бен сладкоежка, он объедается брауни, шоколадным печеньем и сладкими кофейными напитками со взбитыми сливками!» — рассказал источник.

Второй инсайдер добавил, что певица заставляла артиста регулярно заниматься спортом. «Теперь Бену не нужно ничего делать. Он может спать и есть все, что захочет. Он снова король в своем собственном замке. Если ему хочется куриных крылышек и пиццы — он их ест. Теперь он знает курьеров по именам», — отметил собеседник портала.

Ранее Бен Аффлек назвал единственного человека, которому он доверяет.