Дженнифер Лопес и Бен Аффлек решили спасти отношения письмами

Daily Mail: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек начали работать над отношениями

Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек заинтересованы в восстановлении своих отношений. Об этом пишет газета Daily Mail.

Отмечается, что пара больше «не находится на грани разрыва», поскольку все это время они работали над тем, чтобы спасти свой союз, скрывая личную жизнь от всеобщего внимания. «Джен и Бен согласились, что им лучше провести некоторое время порознь, чтобы они могли по-настоящему понять, чего они хотят», — сказал собеседник издания.

По словам источника, документы для развода уже готовы, но супруги пока не стали относить их в суд. Он поделился, что Аффлек и Лопес решили написать друг другу откровенные письма, с которых и начинались их отношения.

Ранее сообщалось, что Бен Аффлек столкнулся с психическим расстройством на фоне проблем в отношениях с Дженнифер Лопес.