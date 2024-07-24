Леопард с большим животиком попал на видео

«Земля леопарда» опубликовала видео с упитанным дальневосточным леопардом

Упитанный дальневосточный леопард попал в объектив фотоловушки. Кадры с дикой кошкой опубликовала дирекция заповедников «Земля леопарда» в своем Telegram-канале.

На видео заметно, как леопард бродит в окрестностях заповедника и принюхивается.

«На видео самец с большим животиком, не беременная самка. Он просто недавно плотно покушал. Все хорошо», — объяснили сотрудники нацпарка.

По их словам, в охраняемых лесах заповедников и нацпарка «Земля леопарда» все в гармонии, без пожаров, браконьеров. Добычи в изобилии, значит и леопард здоров.

Отмечается, что популяция леопардов постепенно растет, но их все еще очень мало.