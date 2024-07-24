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17:18, 24 июля 2024Ценности

Нелепый наряд звезды «Короны» на новых фото папарацци развеселил фанатов

Фото: Christopher Peterson / SplashNew / Legion-Media

Английская актриса Эмма Коррин попала в объектив папарацци и развеселила фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

28-летняя звезда сериала «Корона» была замечена в студии программы «Доброе утро, Америка». Знаменитость предстала перед камерами в оверсайз-платье, оформленном белым верхом, красной юбкой и черным объемным бантом. На ней также были белые носки и черные кожаные туфли.

Читатели портала не оценили внешний вид Коррин, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Где чувство стиля?», «Этот наряд заставил меня рассмеяться», «Этот образ больше подходит пятилетним детям», «Выглядит совершенно нелепо. Может, это намеренное привлечение внимания к себе?», «Единственное, чего не хватает в наряде Эммы, так это пары ушей Микки Мауса», — возмущались они.

Ранее сообщалось, что Эмма Коррин появилась на премьере фильма «Дэдпул и Росомаха» в черном атласном платье с воротом и кожаным поясом на талии.

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      Мария Винар
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