Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:00, 24 июля 2024Экономика

Работодатели рассказали об отношении к соискателям без образования

Опрос РШУ: 62 процента работодателей не берут сотрудников без образования

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Больше половины работодателей (62 процента) не берут сотрудников без высшего образования, если в описании вакансии указано, что оно необходимо, следует из исследования Русской школы управления (РШУ) и рекрутинговой компании get experts. Его результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

Опрос 1 200 представителей компаний из разных отраслей и разных регионов России показал, что для 85 процентов работодателей важно наличие высшего образования у потенциального сотрудника, однако для 39 процентов из них это некритичный параметр. Для 15 процентов опрошенных совсем неважно, учился ли кандидат в вузе.

При этом 62 процента респондентов не берут на работу сотрудников без высшего образования, если в описании вакансии указано, что оно необходимо. 15 процентов признались, что закрывают на это глаза и часто рассматривают кандидатов без дипломов. 23 процента тоже готовы давать шанс таким соискателям, но делают это редко.

Материалы по теме:
Что такое ключевые навыки в резюме и зачем они нужны? Как правильно расписать свои умения — примеры
Что такое ключевые навыки в резюме и зачем они нужны?Как правильно расписать свои умения — примеры
16 июля 2024
Как правильно рассчитывать отпускные в 2024 году: примеры и советы
Как правильно рассчитывать отпускные в 2024 году:примеры и советы
16 июля 2024

К кандидатам, которые работают не по специальности, полученной в вузе, работодатели, в основном, относятся нейтрально (так ответили 46 процентов) или положительно (39). О негативном отношении к потенциальным сотрудникам без профильного высшего образования заявили 15 процентов опрошенных.

Кроме того, 77 процентов компаний берут на работу кандидатов с высшим образованием по другой специальности, если в описании вакансии указано, что необходимо профильное: 39 процентов поступают так часто, 38 — редко (в зависимости от специальности). 23 процента респондентов всегда отказывают таким соискателям.

Материалы по теме:
Как написать сопроводительное письмо к резюме: советы и примеры. Как составить хорошее сопроводительное письмо?
Как написать сопроводительное письмо к резюме: советы и примеры.Как составить хорошее сопроводительное письмо?
10 июля 2024
Топ способов заработать в интернете для новичков. Как в 2024 году заработать в интернете без вложений?
Топ способов заработать в интернете для новичков.Как в 2024 году заработать в интернете без вложений?
10 июля 2024

По данным аналитиков, 93 процента опрошенных при отборе кандидатов обращают внимание на прохождение курсов повышения квалификации или профессиональной переподготовки: 31 процент работодателей всегда изучают информацию о пройденных курсах и 62 делают это иногда — в зависимости от позиции, на которую претендует кандидат.

Кроме того, для большинства работодателей (54 процента) весомым плюсом при отборе является, если кандидат регулярно проходит профессиональные курсы и тренинги.

Ранее стало известно, что в России меняется отношение работодателей к женщинам, которые решили попробовать себя в традиционно мужских профессиях.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Смирная
      Обсудить
      Последние новости

      Украина задумала сорвать планы России в Африке. Киев захотел развить дипломатические отношения в регионе

      В России ответили на заявления Зеленского о завершении конфликта на Украине

      В России задумались о запрете экспорта дизеля

      В Харькове сообщили о взрывах в городе

      ВСУ четыре раза за полтора часа обстреляли Донецк

      Пострадавший при взрыве автомобиля в Москве служил в секретной воинской части

      На Украине назвали иллюзией бесконечную поддержку Запада

      Звезда порно перечислила свои требования к партнеру и столкнулась с непониманием

      В Европе обсудят «бессрочную иммобилизацию» активов России

      Россияне стали больше тратиться на шашлыки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше