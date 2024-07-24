Работодатели рассказали об отношении к соискателям без образования

Опрос РШУ: 62 процента работодателей не берут сотрудников без образования

Больше половины работодателей (62 процента) не берут сотрудников без высшего образования, если в описании вакансии указано, что оно необходимо, следует из исследования Русской школы управления (РШУ) и рекрутинговой компании get experts. Его результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

Опрос 1 200 представителей компаний из разных отраслей и разных регионов России показал, что для 85 процентов работодателей важно наличие высшего образования у потенциального сотрудника, однако для 39 процентов из них это некритичный параметр. Для 15 процентов опрошенных совсем неважно, учился ли кандидат в вузе.

При этом 62 процента респондентов не берут на работу сотрудников без высшего образования, если в описании вакансии указано, что оно необходимо. 15 процентов признались, что закрывают на это глаза и часто рассматривают кандидатов без дипломов. 23 процента тоже готовы давать шанс таким соискателям, но делают это редко.

К кандидатам, которые работают не по специальности, полученной в вузе, работодатели, в основном, относятся нейтрально (так ответили 46 процентов) или положительно (39). О негативном отношении к потенциальным сотрудникам без профильного высшего образования заявили 15 процентов опрошенных.

Кроме того, 77 процентов компаний берут на работу кандидатов с высшим образованием по другой специальности, если в описании вакансии указано, что необходимо профильное: 39 процентов поступают так часто, 38 — редко (в зависимости от специальности). 23 процента респондентов всегда отказывают таким соискателям.

По данным аналитиков, 93 процента опрошенных при отборе кандидатов обращают внимание на прохождение курсов повышения квалификации или профессиональной переподготовки: 31 процент работодателей всегда изучают информацию о пройденных курсах и 62 делают это иногда — в зависимости от позиции, на которую претендует кандидат.

Кроме того, для большинства работодателей (54 процента) весомым плюсом при отборе является, если кандидат регулярно проходит профессиональные курсы и тренинги.

Ранее стало известно, что в России меняется отношение работодателей к женщинам, которые решили попробовать себя в традиционно мужских профессиях.

