Осужденный за сожжение Корана Журавель сам выбрал остаться в Чечне

V1.ru: осужденный за сожжение Корана волгоградец Журавель сам остался в Чечне

Житель Волгограда Никита Журавель, который был осужден за сожжение Корана, сам выбрал остаться в Чечне. По данным портала V1.ru, его не этапировали в колонию за пределами республики и даже на ее территории.

Издание разузнало, что молодой человек выбрал один из возможных способов отбывания наказания — в том же СИЗО, где находился на стадии следствия и суда.

Корреспонденты V1.ru направляли запрос в УФСИН России по Чечне и в пресс-бюро ФСИН России с просьбой сообщить о состоянии осужденного волгоградца, а также о месте, где он отбывает наказание. Представители ведомств не стали давать комментарии, аргументируя такое решение законом о персональных данных.

Адвокат Журавеля Юлия Антонова подтвердила, что он не отправился в колонию, а по своей воле остался в чеченском СИЗО. «Там работает в отряде хозобслуги. Чем конкретно он занимается — я не знаю», — добавила юрист.

В феврале Висаитовский районный суд Грозного вынес волгоградцу Журавелю приговор, отправив в колонию общего режима на 3,5 года за сожжение священной книги мусульман 19 мая 2023 года на площади у мечети. Он сам признался, что выполнял указание украинских спецслужб, которые обещали ему 10 тысяч рублей.