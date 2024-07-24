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12:18, 24 июля 2024Ценности

Популярная 59-летняя актриса порадовала фанатов фигурой в откровенном платье

Элизабет Хёрли

Элизабет Хёрли. Фото: @elizabethhurley1

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли снялась в откровенном наряде и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

59-летняя звезда «Остина Пауэрса» поделилась видео, в котором показала фигуру в облегающем вязаном платье черного цвета. На размещенных кадрах видно, что изделие оформлено многочисленными вырезами и сквозь его ткань просвечивает раздельный купальник. Кроме того, знаменитость дополнила свой образ соломенной шляпой, солнцезащитными очками, круглыми серьгами и цепью с подвеской в виде креста.

Поклонники восхитились внешним видом Херли, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Шикарная», «Самая красивая», «Как всегда великолепна», «Очень эффектно», «Ты выглядишь лучше, чем большинство женщин, которые младше тебя», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Элизабет Херли снялась без штанов во время отдыхе на Ибице.

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      Мария Винар
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