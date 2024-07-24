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12:15, 24 июля 2024Россия

Поступившие на счет российского бойца СВО полмиллиона рублей таинственным образом исчезли

В Астрахани банк незаконно списал полмиллиона рублей со счета бойца СВО

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Астрахани поступившие на счет российского бойца специальной военной операции на Украине (СВО) полмиллиона рублей за заключение контракта с Минобороны таинственным образом исчезли. Выяснилось, что деньги со счета незаконно списал банк, пишет «Московский Комсомолец».

По данным издания, банк списал поступившие средства в счет погашения задолженности по кредитному договору. Отец участника СВО обратился в прокуратуру, и по результатам проведенной проверки деньги мужчине вернули.

Ведомство внесло представление банку и направило информацию о произошедшей ситуации в Южное главное управление Центрального банка России.

Ранее в Московской области жена участника СВО втайне оформила на него восемь кредитов. Боец СВО узнал о тратах, когда вышел из комы.

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      Елена Торубарова
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