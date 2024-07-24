Путин дал отсрочку от призыва еще двум категориям россиян

Путин подписал закон об отсрочке от призыва для служащих прокуратуры и СК

Президент Владимир Путин подписал закон об отсрочке от призыва для служащих прокуратуры и Следственного комитета (СК). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вносит изменения в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».

Также от военных сборов освобождены служащие Росгвардии, Государственной противопожарной службы, органов внутренних дел и некоторых других служб и ведомств.

Прежде отсрочка от призыва на военную службу предоставлялась служащим органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и таможни. Отсрочка предоставляется при наличии высшего образования и специальных званий.