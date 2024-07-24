Путин по видеосвязи открыл соцобъекты в новых регионах России

Путин открыл социальные и инфраструктурные объекты в новых регионах России

Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новые социальные и инфраструктурные объекты в новых регионах страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.

24 июля глава государства провел совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов. В ходе встречи он принял участие в церемонии открытия образовательного центра «Маяк» в Бердянске Запорожской области, участка автомобильной дороги Новотроицкое — Чаплинка Херсонской области, Краснодонского родильного дома в Луганской народной республике (ЛНР), а также больницы интенсивного лечения в Мариуполе и филиала Нахимовского военно-морского училища Минобороны России в Донецкой народной республике (ДНР).

Открывая совещание, Путин отметил, что одновременно с приоритетной задачей в области безопасности необходимо ускоренными темпами ремонтировать жилье населения этих регионов, а также строить современные дома, социальные и транспортные объекты. «Подчеркну, исключительно важно, чтобы уже сейчас у жителей регионов Донбасса и Новороссии были достойные условия для жизни и работы, чтобы люди видели перспективы для себя, для своих детей на будущее», — заявил он.

В апреле Путин сообщил об утверждении госпрограммы восстановления новых субъектов страны на 2024-2026 годы, которая охватывает «самые разные направления и сферы». Он также рассказал, что за 2022-2023 годы только по линии федеральных закaзчиков завeршены работы на более чем 10 тысячах объектoв ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.