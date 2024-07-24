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17:18, 24 июля 2024Россия

Путин принял участие в открытии социальных объектов в новых регионах

Президент Путин открыл социальные и инфраструктурные объекты в новых регионах

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия социальных и инфраструктурных объектов в новых регионах. Глава государства присутствовал на мероприятии по видеосвязи, передает ТАСС.

Отмечается, что в среду, 24 июля, в эксплуатацию была введена часть дороги Новотроицкое — Чаплинка в Херсонской области, которая является альтернативным путем в Крым. Протяженность участка составляет 71 километр. Из-за сильных повреждений его восстановление заняло пять месяцев. Дорога призвана разгрузить АПП «Джанкой» и обеспечить транспортную доступность 17 населенных пунктов.

Также при участии президента открыт Краснодонский родильный дом в Луганской народной республике, площадь которого составляет почти четыре тысячи квадратных метров. Медицинское учреждение рассчитано на 90 больничных мест и способно принять более 10 тысяч пациенток за год. Ремонтные работы в роддоме шли с 2022-го, после их окончания учреждение пополнилось современным оборудованием, также улучшилось оснащение палат.

Еще одним объектом, который открылся в рамках церемонии, стал обновленный корпус больницы интенсивного лечения в Мариуполе, чей конечный коечный фонд составляет 165 мест. С мая 2023 года в учреждении была восстановлена кровля с фасадом, проведены отделочные работы и монтаж сетей. Кроме того, корпус оснастили современным кардиологическим и нейрохирургическим оборудованием. Также на базе учреждения открылся первый в регионе сосудистый центр и медицинская лаборатория. Известно, что ремонт в двух других корпусах продолжается.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что одним из главных приоритетов работы Путина является развитие новых регионов.

В прошлом месяце Путин заявил, что люди, живущие в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, должны почувствовать, что воссоединение Россией позволит поднять уровень жизни.

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      Варвара Кошечкина
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