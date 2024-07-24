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16:39, 24 июля 2024Культура

Раскрыты необычные требования из райдеров зарубежных звезд

Эмин Агаларов рассказал о необычных требованиях из райдеров зарубежных звезд

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Первый вице-президент компании Crocus Group, певец Эмин Агаларов, выступающий под псевдонимом EMIN, раскрыл необычные требования из райдеров зарубежных звезд. Его цитирует «Пятый канал».

Исполнитель отметил, что иногда запросы артистов бывают трудновыполнимыми. «Вчера искали для одного из артистов текилу особого сорта, которую еле-еле нашли где-то в аэропорту в Азербайджане. Именно этого лейбла и этого года мы не могли найти», — поделился он.

Агаларов также рассказал, что только для одного большого артиста нужно десять гримерок, которые будут работать круглосуточно.

Ранее был раскрыт райдер популярного российского рэпера Леши Свика (настоящее имя — Алексей Норкитович).

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