Растущие долги стали возможной причиной расправы россиянина над дочерью

Житель Магнитогорска убил дочь и выбросил ее тело в реку из-за растущих долгов

Житель Магнитогорска расправился с 31-летней дочерью, предварительно, из-за ее растущих долгов. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

По его данным, потерпевшая регулярно просила у отца деньги, чтобы рассчитаться по долгам, однако сумма становилась со временем все больше. При очередной попытке взять деньги из семейного бюджета между отцом и дочерью произошла ссора, в результате которой мужчина схватил женщину за горло и стал душить.

После этого он перенес дочь в гараж, где не менее двух раз ударил ее молотком по голове, а потом избавился от тела, сбросив его в реку Урал. Через время мужчина заявил в полицию о пропаже женщины.

Ранее сообщалось о задержании обвиняемого. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.