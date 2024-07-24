В расправе над найденной в пакетах россиянкой обвинили ее отца

В Магнитогорске задержали жителя за убийство дочери, чье тело нашли в пакетах

В Магнитогорске Челябинской области задержали жителя по обвинению в расправе над 31-летней дочерью, которую нашли в пакетах в реке Урал. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, утром 28 мая между отцом и дочерью произошла ссора, во время которой мужчина схватил потерпевшую за шею и стал ее душить. После этого он перенес дочь в гараж, где не менее двух раз ударил ее молотком по голове. Чтобы скрыть преступление, мужчина упаковал тело в мусорные мешки, обмотал скотчем, прикрепил к нему груз и через несколько дней на лодке вывез на середину реки. Тело нашли 18 июля.

В суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали женщину, пытавшуюся расправиться с зятем.