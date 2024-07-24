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13:47, 24 июля 2024Культура

Родственница Пугачевой впервые высказалась о ее поведении

Родственница Пугачевой заявила, что Галкин использует певицу
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Жена племянника певицы Аллы Пугачевой, Гузель Пугачева, впервые высказалась о поведении исполнительницы. Ее слова приводит KP.RU.

Племянник артистки Владислав Пугачев — сын родного брата исполнительницы. Мужчина стал инвалидом после употребления наркотиков. По словам Гузель, ранее Пугачева общалась с племянником, но перестала делать это под влиянием супруга Максима Галкина (внесен Минюстом России в реестр иноагентов).

«В один момент что-то с ней случилось, в ее голове что-то произошло, и она оборвала связь с Владом. Я думаю, что Галкин ее использует. Человеку уже 75 лет. Она попала под его влияние и перестала общаться с родственниками», — рассказала женщина.

Гузель заявила, что они с супругом никогда не просили у исполнительницы денег. По ее словам, сейчас Пугачева не отвечает на их звонки и общается с ними через помощников. Женщина также отметила, что артистка перестала следить за могилой родного брата. «Она платила деньги, чтобы на кладбище следили за могилами. Сама туда не ездила. Помощники не смотрели за тем, как выполняются эти работы. И мы обратились к ним, чтобы получить документы. Но нам начали грубить. В итоге мы сами там убрались», — сообщила она.

Ранее экс-домработница певицы Аллы Пугачевой Людмила Дорондова рассказала о состоянии исполнительницы.

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      Мария Рюрикова
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