Россиян предупредили о губительных последствиях отказа от сна

Психолог Лебедева: недосып грозит развитием диабета, ожирения и депрессии

Долгое пренебрежение сном может привести к печальным последствиям, предупредила психолог Юлия Лебедева. О губительных последствиях отказа от сна она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

В краткосрочной перспективе недосып грозит усталостью, раздражительностью, снижением концентрации, ухудшением памяти, перечислила она. В более тяжелых случаях отказ от ночного отдыха может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, диабету, ожирению, депрессии, ослаблению иммунной системы и даже развитию деменции, заявила Лебедева.

Для улучшения качества сна эксперт порекомендовала использовать классические и психологические методы. «К классическим методам относятся: ароматерапия с маслом сибирского кедра; включение оранжевого света вечером — меньше влияет на выработку мелатонина ("гормона сна"); метод "Часового кокона" — когда вы укутываетесь в одеяло на 10-15 минут перед засыпанием, а также видео и аудио АСМР (автономная сенсорная меридиональная реакция) — многие слушатели признаются, что такие видео помогают им расслабиться, выспаться, снизить стресс», — объяснила Лебедева.

К психологическим методам она отнесла технику «Парадоксального намерения»: когда пациента просят не пытаться заснуть, а наоборот, постараться оставаться бодрым как можно дольше. Этот способ убирает страх перед бессонницей и помогает расслабиться, что приводит к более быстрому засыпанию. Кроме того, для улучшения сна Лебедева порекомендовала вести дневник, практиковать медитацию, создавать собственные повторяющиеся ритуалы перед сном и прослушивать специальные «сонные» плейлисты с замедленным ритмом.

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