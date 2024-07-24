Россияне вызвали полицию из-за испорченного отпуска на базе отдыха

74.RU: россияне вызвали полицию из-за испорченного отдыха на базе «На волне»

Семья из Челябинска вызвала полицию из-за испорченного отпуска на базе отдыха «На волне» на озере Кумкуль. Подробностями истории поделился портал 74.RU.

По данным источника, россиянка по имени Наталья с мужем и детьми решили съехать с базы на сутки раньше из-за того, что их соседи устраивали застолья, запускали салют и мешали им спать. Однако руководство «На волне» отказалось возвращать им стоимость аренды. Тогда отдыхающие вызвали полицию, и выяснение отношений продолжилось уже при участковом.

«При полиции нас оскорбляли матерными словами, грозились переломать ноги и послали на три буквы», — пожаловалась Наталья.