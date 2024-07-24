Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:59, 24 июля 2024Путешествия

Россияне вызвали полицию из-за испорченного отпуска на базе отдыха

74.RU: россияне вызвали полицию из-за испорченного отдыха на базе «На волне»

Кадр: База отдыха Волна, озеро Сугояк / YouTube

Семья из Челябинска вызвала полицию из-за испорченного отпуска на базе отдыха «На волне» на озере Кумкуль. Подробностями истории поделился портал 74.RU.

По данным источника, россиянка по имени Наталья с мужем и детьми решили съехать с базы на сутки раньше из-за того, что их соседи устраивали застолья, запускали салют и мешали им спать. Однако руководство «На волне» отказалось возвращать им стоимость аренды. Тогда отдыхающие вызвали полицию, и выяснение отношений продолжилось уже при участковом.

«При полиции нас оскорбляли матерными словами, грозились переломать ноги и послали на три буквы», — пожаловалась Наталья.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о необходимости скорейшего завершения конфликта. Почему в России усомнились в искренности его слов?

      Двух подростков задержали за поджог сотовой связи в российском регионе

      Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана

      Россияне старше 55 лет чаще других стали ограничивать себя в еде

      В лунном грунте обнаружили воду

      Тело россиянина спустили с горы спустя две недели после попадания в него молнии

      В России сняли первый полнометражный фильм про снежного барса

      Россияне вызвали полицию из-за испорченного отпуска на базе отдыха

      Почти половина американцев выступила за сокращение помощи Украине

      Здоровье Байдена стало угрозой безопасности для американцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше