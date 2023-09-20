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07:31, 20 сентября 2023Путешествия

Россиянка описала базу отдыха в Сочи фразой «унитаз не мыли неделями»

Читательница «Тонкостей туризма» пожаловалась на грязь на базе отдыха в Сочи

Фото: Alexas_Fotos / Unsplash

Россиянка побывала на базе отдыха «Фортуна» в Сочи и пожаловалась на грязный санузел, увидев который она «потеряла дар речи». Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

По словам россиянки, унитаз в ее номере «не мыли неделями, если не месяцами». «Коричневый налет красовался перед нами разными тонами. Держатель для туалетной бумаги напрочь отсутствовал, хотя два гвоздя напоминали о нем. Бачок унитаза достаточно узкий и выпуклый, рулон систематически падал за унитаз — и приходилось неоднократно поднимать с пола в крайне неудобной позе», — такими фразами описала свои эмоции читательница портала.

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Кроме того, она отметила, что поддон в санузле покрылся коррозийными жучками, плитку атаковала плесень, шторка не закрывала пространство от стенки до стенки, а смеситель капал так сильно, что за сутки мусорное ведро набиралось до половины.

Убранство самого номера тоже разочаровало туристку. Она посетовала, что мягкий табурет был испачкан пятном неизвестного характера, стол был в сколах, дверь холодильника — ободрана, пружины матраса впивались в тело, а двери шкафа-купе будто приросли к полозьям.

«Из-за ужасно кривого пола двери покосились, и шкаф потерял эстетичный вид, а двери — способность нормально функционировать», — ужаснулась автор отзыва.

Ранее другая россиянка побывала в курортном городке в Сочи и описала поездку словами «грязь и бардак». Женщина отметила, что удивилась атмосфере 90-х годов в микрорайоне.

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    Марина Черняк
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