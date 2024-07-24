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14:24, 24 июля 2024Бывший СССР

В Харькове произошел взрыв

Мэр Харькова Терехов сообщил о взрыве в городе

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Харькове произошел взрыв. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«Пятый "прилет" по городу сегодня и снова по промышленной зоне. Насчет пострадавших и разрушений идет уточнение», — говорится в публикации.

Взрыв в городе также подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram. Он допустил, что могут быть повторные прилеты. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Кроме того, предупредительные сигналы звучат еще в четырех украинских регионах.

Ранее Терехов сообщил, что в Харькове на объекте инфраструктуры после ракетного удара начался сильный пожар. Какой именно объект был поврежден в результате атаки, не уточняется. По его словам, в городе гремели звуки взрывов.

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      Кристина Есикова
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