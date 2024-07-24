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13:27, 24 июля 2024Бывший СССР

В Харькове сообщили о пожаре на объекте инфраструктуры после ракетного удара

Мэр Харькова Терехов: на объекте инфраструктуры сильный пожар после удара

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

В Харькове на объекте инфраструктуры после ракетного удара начался сильный пожар. Об этом в Telegram сообщает мэр города Игорь Терехов.

«Ракетами был атакован инфраструктурный объект. На месте попадания сильный пожар», — заявил чиновник.

Ранее Терехов сообщал о громких звуках взрывов в городе. Какой именно объект был поврежден в результате атаки, не уточняется.

23 июля Терехов оценил масштабы разрушения городских коммунальных систем. По его словам, энергетическая и тепловая инфраструктура города находится в критическом состоянии.

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      Глеб Палехов
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