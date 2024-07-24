В море на Кубани зафиксировали небывалое нашествие креветок

«КП-Кубань»: туристы заметили у берегов Азовского моря нашествие креветок

У берега Азовского моря на Кубани зафиксировали небывалое нашествие креветок. Об этом сообщает «КП-Кубань».

Согласно информации источника, туристы заметили в воде на Ейской косе большое количество ракообразных, а также рыб-игл и мальков.

«Ребята, у нас вода кипяток, и смотрите, что творится за кормой. Креветки плавают, прямо на сапборд выскакивают. Можно руками ловить», — поделились очевидцы.

Как рассказал член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко, вероятно, такое количество креветок связано с обилием планктона. «Хотя, возможно, они сами мигрировали или их прибило течением», — добавил он.

Ранее в июле очевидцы сняли на камеру массовое нашествие медуз у берегов Крыма. На кадрах видно огромное скопление морских обитателей голубого цвета в бухте на полуострове. Как сообщает источник, речь идет о водах у мыса Тарханкут.