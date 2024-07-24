В Москве ускорили диагностику ревматических заболеваний

Заммэра Ракова: ревматологические центры Москвы ускорили диагностику заболеваний

В Москве реализовали новый подход к лечению ревматологических заболеваний, который позволяет пациенту пройти полное комплексное обследование, а также получить эффективную терапию с применением современных технологий в межокружных ревматологических центрах. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что лечение ревматических заболеваний — это долгий и сложный процесс, который требует непрерывного наблюдения у специалистов. Благодаря столичным консультативно-диагностическим центрам москвичи могут провести в короткие сроки максимум обследований, в том числе различные виды лучевой и ультразвуковой диагностики: компьютерную и магнитно-резонансную томографию, ультразвуковое исследование, эхокардиографию и другие.

Помимо этого, в консультативно-диагностических центрах реализовано взаимодействие ревматологов со специалистами других профилей для получения консультаций. «Также применяется современный подход к назначению лекарственной терапии — ее проводят с помощью таргетных синтетических и генно-инженерных биологических препаратов нового поколения, не имеющих побочных эффектов», — сообщила Ракова.

Вице-мэр добавила, что в настоящий момент генно-инженерную терапию получают более 5,5 тысячи москвичей. Она обратила внимание, что жители столицы могут бесплатно получить лекарства этой категории в аптечном пункте при диагностическом центре.

Кроме того, внутри каждого учреждения реализован подход «бесшовного» пути для пациента — от первой диагностики и лечения до диспансерного наблюдения. «Такой подход позволяет выстроить врачу доверительные отношения с пациентом и наблюдать динамику лечения. С момента создания межокружных ревматологических центров врачи провели более 230 тысяч приемов. В результате такого подхода удалось снизить количество случаев поздней диагностики практически до нуля», — подчеркнула Ракова.

В структуру каждого центра входят консультативно-диагностическое отделение, кабинет генно-инженерной терапии, а также стационары дневного и круглосуточного пребывания. Консультацию ревматолога можно получить в срок от 5 до 10 дней, а прием для пациентов, находящихся на наблюдении, — в течение двух недель.

За последний год к каждому из таких учреждений прикрепились до семи тысяч пациентов. Среди них есть как те, кому диагноз поставили впервые, так и уже проходившие лечение в медучреждениях вне системы здравоохранения Москвы. На амбулаторном этапе каждый пациент закреплен к основному врачу-ревматологу, выстраивающему тактику лечения, а также замещающим его специалистам.