В России двухлетний мальчик впал в кому после нескольких попыток врачей поставить диагноз

В Симферополе мать впавшего в кому мальчика обвинила врачей в халатности

В Симферополе мать впавшего в кому двухлетнего мальчика обвинила местных врачей, которые несколько дней не могли поставить верный диагноз, в халатности. Об этом пишет «Mash на волне» в Telegram.

По словам женщины, 18 июля ее сын начал жаловаться на боли в животе. Прибывшие сотрудники скорой помощи осмотрели мальчика и направили в Республиканскую детскую клиническую больницу (РДКБ). Там врачи поставили диагноз диспепсия — нарушение нормальной деятельности желудка — и, в свою очередь, отправили мать с ребенком в городскую больницу № 3, где пациента, как утверждает россиянка, сначала не хотели принимать, но все же разместили в отделении эндокринологии и поставили ему капельницу.

После процедуры мальчику стало плохо. «Он проснулся, сел, я к нему обращалась, а он не ловил фокус на мне. Он закатывал глаза. Я уже после этого обратилась к старшей медсестре и спросила: "Это нормально, что он закатывает глаза?". Она дала ответ мне: "Идите в палату, сейчас вызову врачей"», — рассказала женщина.

После осмотра ребенка неврологом скорая помощь перевезла пациента в инфекционную больницу, где не оказалось МРТ, при помощи которого медики собирались подтвердить или опровергнуть диагноз менингит. В результате мальчика, на тот момент находящегося уже в состоянии предкомы, вновь вернули в РДКБ, где у него выявили энцефалит. «В этот день была хорошая смена, видимо, которая, более тщательно осмотрев моего ребенка, уже поставила другой диагноз», — поделилась россиянка.

В региональном Минздраве изданию сообщили, что на данный момент мальчика лечат в инфекционной больнице.

Ранее житель Татарстана обвинил врачей казанской детской больницы в заражении его четырехлетнего сына стрептококком. По словам россиянина, в декабре 2022 года у мальчика появилась сыпь и поднялась температура до 41 градуса. Приехавшие на вызов сотрудники скорой помощи дали ребенку половину таблетки парацетамола и натерли водой. В поликлинике ребенка обследовали и сделали уколы от аллергии. Через несколько дней у дошкольника опухли конечности и его поместили в реанимацию, где мальчик впал в кому.