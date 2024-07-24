В российском регионе нашли останки древнего носорога

В Астраханской области нашли шейный позвонок и зубы носорога-эласмотерия

В Астраханской области палеонтологи нашли останки древнего животного. Об этом пишет журнал «Родина».

Научные сотрудники Астраханского музея-заповедника Михаил Головачев, Георгий Стукалов и Виктор Ананьев обследовали местность вблизи сел Никольское, Копановка, Косика, Ленино и Сероглазка, расположенных на территории Нижней Волги. В ходе полученных данных ученые предположили, что древний человек мог появиться в российском регионе не 12-14 тысяч лет назад, а гораздо раньше — около 130 тысяч лет назад. Доказательствами для данной теории служат кости древних животных, которые использовались для изготовления орудий труда.

Так, среди останков были обнаружены кости пещерного льва, нижняя челюсть волка с полным зубным рядом, первый шейный позвонок и два зуба носорога-эласмотерия. Известно, что последнее животное относится к вымершим млекопитающим из семейства носороговых, вес которых составлял до пяти тонн. Зверь имел длинный толстый рог длиной до 1,5 метра.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили в Красноярске останки людей и ценные артефакты.