Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:42, 24 июля 2024Моя страна

В российском регионе нашли останки древнего носорога

В Астраханской области нашли шейный позвонок и зубы носорога-эласмотерия

Фото: Астраханский музей-заповедник

В Астраханской области палеонтологи нашли останки древнего животного. Об этом пишет журнал «Родина».

Научные сотрудники Астраханского музея-заповедника Михаил Головачев, Георгий Стукалов и Виктор Ананьев обследовали местность вблизи сел Никольское, Копановка, Косика, Ленино и Сероглазка, расположенных на территории Нижней Волги. В ходе полученных данных ученые предположили, что древний человек мог появиться в российском регионе не 12-14 тысяч лет назад, а гораздо раньше — около 130 тысяч лет назад. Доказательствами для данной теории служат кости древних животных, которые использовались для изготовления орудий труда.

Так, среди останков были обнаружены кости пещерного льва, нижняя челюсть волка с полным зубным рядом, первый шейный позвонок и два зуба носорога-эласмотерия. Известно, что последнее животное относится к вымершим млекопитающим из семейства носороговых, вес которых составлял до пяти тонн. Зверь имел длинный толстый рог длиной до 1,5 метра.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили в Красноярске останки людей и ценные артефакты.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Установлена личность подозреваемого в подрыве машины офицера Генштаба. Он сбежал в Турцию

      В Харьковской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

      Подложившего СВУ под внедорожник офицера Генштаба ВС России мужчину задержали в Турции

      В Британии заявили о тревожном знаке Трампа в адрес Зеленского

      52-летняя София Вергара удивила фанатов моложавой внешностью на новом фото

      В российском регионе нашли останки древнего носорога

      На Олимпиаде в Париже начались первые соревнования

      В ЕС отреагировали на требование Венгрии вернуть нефть из России

      Техник признался в неправильной установке датчиков на рухнувшем в Подмосковье SSJ-100

      ABL Space потеряла ракету после испытания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше