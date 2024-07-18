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16:47, 18 июля 2024Моя страна

Человеческие кости нашли в центре российского города

Археологи обнаружили человеческие останки XVII века в центре Красноярска

Фото: Сибирский федеральный университет

Археологи обнаружили в Красноярске останки людей и ценные артефакты. Об этом сообщает журнал «Родина».

Находки сделаны на месте реконструкции старых домов на улице Карла Маркса. После работ археологов «Дом Кусковых» и «Жилой дом Н. А. Фон-Эзерского» будут восстановлены. Сейчас специалисты изучают находки.

Предполагается, что археологи нашли границу Покровского некрополя. Это старейшее городское кладбище, существовавшее с XVII века до второй половины XVIII века. Согласно предварительным данным, удалось обнаружить останки троих людей — взрослого, подростка и ребенка.

Ранее сообщалось, что археологи отправились в Калужскую область и нашли на месте древнего города необычную накладку из кости в виде дракона. Находка была сделана в Ферзиковском районе вблизи к Любутску — древнему городу, некогда стоящем на реке Оке. На его месте сейчас находится городище — памятник археологии федерального значения. На протяжении 30 лет там проходит экспедиция, открывающая новые страницы истории здешнего поселения.

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