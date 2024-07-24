В российском зоопарке родились детеныши снежного барса

В Пермском зоопарке родились детеныши снежного барса

В Пермском зоопарке родились детеныши снежного барса. Об этом сообщает Telegram-канал российского учреждения.

Выяснилось, что новоиспеченной матерью стала самка Аксу, которую спасли от браконьеров в горах Таджикистана, а отцом — самец Снежек из Чехии. Животные образовали пару в 2019 году.

В настоящий момент мать и новорожденные детеныши находятся во внутреннем крытом вольере под наблюдением сотрудников зоопарка. Несмотря на то что такой опыт первый в жизни Аксу, она заботится о них и не оставляет их надолго без присмотра. Сейчас котятам полтора месяца и их показатели здоровья соответствуют возрасту.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Ростова-на-Дону вылупился птенец редкой птицы. Птенец черного грифа появился на свет 10 мая.