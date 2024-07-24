Влияние логистики на рост цен в России сравнили с дружбой черепахи и змеи

Эксперт Коробейников: подорожание логистики не основная причина роста цен

Из-за роста себестоимости перевозок в логистике сформировался замкнутый круг созависимости — понижать цены некуда, а повышать их компании не рискуют. Влияние логистики на рост цен в России сравнили с дружбой черепахи и змеи — «пока одни не кусают, вторые не сбрасывают в воду» — такую оценку дал Юрий Коробейников, директор по продажам федеральной транспортной компании «Скиф-Карго» (комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По словам эксперта, перевозчики попали в ситуацию, когда речь идет не про сверхзаработок, а оплату по ценам рынка.

«Логистика, действительно, переживает не самые лучшие времена: санкции, дефицит водителей, запчастей, невозможность оплатить доставку из-за границы напрямую, необходимость повышать зарплату водителям и складскому персоналу, чтобы оставаться в рынке и многое другое. Но, как ни странно, это не основная причина, из-за которой товары дорожают», — отметил Коробейников.

Логистика стала последним направлением, в котором корпоративные клиенты еще могут сэкономить — производители и дистрибьютеры максимально удешевили упаковку и паллеты и оптимизировали производство. Качество товаров ухудшить нельзя, поэтому бизнесу остается «заигрывать» с перевозчиками — выиграет та логистическая компания, которая предложит самую низкую цену и лучшие условия, добавил эксперт.

Несмотря на то, что практически все крупные производители и поставщики уже зафрахтовали фуры и спланировали траты до конца января 2025, поэтому резкого повышения цен «быть не должно», расслабляться не стоит, потому что сегодня главная головная боль всех без исключения логистических компаний — невозможность их клиентов оплатить товар из-за рубежа. Проблемы затрагивают не только тех, кто работает напрямую с импортом, но и тех, кто занимается перевозками только внутри страны, что в перспективе может ударить по ценам.

Эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин ранее отметил, что отсутствие снижения цен на продукты в России объясняется рядом причин, среди которых высокая ключевая ставка, подорожание логистики, удобрений, сельхозтехники и бензина. Влияет на цены и тренд на рост доходов россиян.

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По данным Forbes, логистика в России дорожает из-за нехватки рук и простоя техники. Транспортно-логистическая отрасль испытывает дефицит кадров: на рынке не хватает 500 тысяч водителей грузовиков, нет нужного числа экспедиторов, механиков, электриков, работников складов и IT-специалистов. Отсутствие работников разгоняет рост зарплат и приводит к простою техники, что отражается на ценах перевозок.