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16:13, 24 июля 2024Бывший СССР

Загранучреждения Украины возобновили выдачу паспортов военнообязанным

ГП «Документ» возобновило выдачу украинцам паспортов за границей

Фото: Alina Smutko / Reuters

Загранучреждения Украины возобновили выдачу паспортов военнообязанным украинцам после обновления данных о военном учете. Об этом сообщает в Telegram украинское государственное предприятие (ГП) «Документ».

«Для получения услуг указанной категории граждан необходимо осуществить верификацию через официальное приложение Министерства обороны Украины "Резерв+" с помощью QR-кода», — говорится в публикации.

Отмечается, что от мужчин, получающих паспорт за границей, также потребуется оригинал документа об обновлении данных о военном учете.

В апреле загранучреждения Украины по распоряжению главы МИД Дмитрия Кулебы прекратили выдачу документов военнообязанным гражданам. По словам дипломата, это решение было справедливым.

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      Глеб Палехов
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