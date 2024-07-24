ГП «Документ» возобновило выдачу украинцам паспортов за границей

Загранучреждения Украины возобновили выдачу паспортов военнообязанным украинцам после обновления данных о военном учете. Об этом сообщает в Telegram украинское государственное предприятие (ГП) «Документ».

«Для получения услуг указанной категории граждан необходимо осуществить верификацию через официальное приложение Министерства обороны Украины "Резерв+" с помощью QR-кода», — говорится в публикации.

Отмечается, что от мужчин, получающих паспорт за границей, также потребуется оригинал документа об обновлении данных о военном учете.

В апреле загранучреждения Украины по распоряжению главы МИД Дмитрия Кулебы прекратили выдачу документов военнообязанным гражданам. По словам дипломата, это решение было справедливым.