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19:12, 25 июля 2024Из жизни

Илон Маск пообещал драться с Цукербергом «в любом месте и любое время»

Илон Маск: я буду драться с Цукербергом в любом месте и в любое время

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Миллиардер Илон Маск вновь пообещал устроить поединок с основателем корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марком Цукербергом. Об этом в соцсети X (бывший Twitter) сообщила журналистка Fox News Келли Фейрз.

«Я буду драться с Цукербергом в любом месте, в любое время и по любым правилам», — заявил Маск на видео, опубликованном Фейрз. Он напомнил о поединке во время визита в Вашингтон, где выступал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Цукерберг ответил Маску в соцсети Threads, принадлежащей Meta. «Что, неужели снова про это?» — написал он.

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О намерении Маска и Цукерберга помериться силами стало известно в конце июня 2023 года. С тех пор Цукерберг успел получить синий пояс по джиу-джитсу и заявил, что готов к бою в любой момент.

Маск ограничивался постами в соцсети и утверждал, что ему потребуется несколько месяцев для восстановления после операции на спине, которую он якобы повредил, когда пытался поднять 160-килограммового сумоиста. Осенью 2023 года Цукерберг также получил травму. После этого разговоры о поединке сошли на нет.

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      Олег Парамонов
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