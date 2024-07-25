Илон Маск пообещал драться с Цукербергом «в любом месте и любое время»

Илон Маск: я буду драться с Цукербергом в любом месте и в любое время

Миллиардер Илон Маск вновь пообещал устроить поединок с основателем корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марком Цукербергом. Об этом в соцсети X (бывший Twitter) сообщила журналистка Fox News Келли Фейрз.

«Я буду драться с Цукербергом в любом месте, в любое время и по любым правилам», — заявил Маск на видео, опубликованном Фейрз. Он напомнил о поединке во время визита в Вашингтон, где выступал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Цукерберг ответил Маску в соцсети Threads, принадлежащей Meta. «Что, неужели снова про это?» — написал он.

О намерении Маска и Цукерберга помериться силами стало известно в конце июня 2023 года. С тех пор Цукерберг успел получить синий пояс по джиу-джитсу и заявил, что готов к бою в любой момент.

Маск ограничивался постами в соцсети и утверждал, что ему потребуется несколько месяцев для восстановления после операции на спине, которую он якобы повредил, когда пытался поднять 160-килограммового сумоиста. Осенью 2023 года Цукерберг также получил травму. После этого разговоры о поединке сошли на нет.