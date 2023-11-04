Цукерберга экстренно прооперировали

Основатель Meta Цукерберг попал в больницу с порванной крестообразной связкой

Основатель корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг был экстренно прооперирован. Об этом миллиардер сообщил в Facebook (соцсеть запрещена в РФ).

Он объяснил, что во время спарринга порвал крестообразную связку и ему провели операцию по ее замене.

2 ноября Цукерберг поделился в соцсети селфи с подбитыми глазами и ссадиной на носу. «Поединок пошел не совсем так, как планировалось», — прокомментировал фото избитый миллиардер.

В августе потенциальный соперник Цукерберга на ринге миллиардер Илон Маск рассказал, что во время поединка с неким сумоистом он повредил один из межпозвоночных дисков в шейном отделе позвоночника. После этого он восемь лет мучился от сильнейших болей в спине.