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17:10, 25 июля 2024Моя страна

Кенгуру с детенышами попрыгали по российскому зоопарку и попали на видео

В новосибирском зоопарке появились на свет детеныши кенгуру

У большого семейства серых кенгуру из Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило пополнение — четыре самки родили детенышей. Об этом сообщается в Telegram-канале зоосада. Там же появилось видео, на котором запечатлены маленькие кенгуру.

Утверждается, что «несколько малышей кенгуру сейчас в таком возрасте, когда наблюдать за ними особенно интересно». В частности, на записи видно, как один из детенышей, залезших в сумку, любопытно смотрит вместе с матерью на посетителей зоопарка. Помимо этого, показано, как самки с огромными животами из-за малышей прыгают по всему вольеру.

В зоосаде отметили, что пока детеныши ненадолго выбираются наружу и далеко от матерей не отходят. Тем не менее, в семье кенгуру Беннетта становится более самостоятельным один малыш — он выходит на прогулку на полчаса, чтобы обследовать местность, а потом снова лезет в сумку. На данный момент еще не известно, сколько новых кенгуру появилось в новосибирском зоопарке.

«Напомним, детеныш кенгуру при появлении на свет настолько маленький, что о его рождении, как правило, никто не догадывается», — отметили специалисты.

Ранее в Пермском зоопарке родились детеныши снежного барса. Новоиспеченной матерью стала самка, спасенная от браконьеров в горах Таджикистана, а отцом — самец Снежек из Чехии. У редких животных сложилась пара еще в 2019-м.

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      Варвара Кошечкина
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