Маск собрался вложить деньги Tesla в ИИ на фоне рекордного падения прибыли

В Tesla обсудят инвестиции $5 млрд в стартап Маска по искусственному интеллекту

Илон Маск заявил, что совет директоров Tesla обсудит, следует ли производителю электромобилей инвестировать пять миллиардов долларов в его стартап в области искусственного интеллекта xAI. Об этом пишет Bloomberg.

Ранее на этой неделе миллиардер спросил пользователей принадлежащей ему соцсети X, считают ли они хорошей идеей вложение денег, которое он собрался осуществить. После того как более двух третей респондентов ответили утвердительно, гендиректор Tesla указал, что, похоже, «общественность за», и сделал соответствующее заявление.

Вопрос Маска прозвучал на фоне публикации разочаровывающей статистики, согласно которой по итогам второго квартала текущего года американский автопроизводитель получил рекордно низкую за пять лет чистую прибыль в 1,48 миллиарда долларов, что вдвое меньше, чем годом ранее.

Маск создал xAI через несколько месяцев после того, как OpenAI положила начало буму искусственного интеллекта, запустив ChatGPT. Отвечая на вопрос, будет ли Tesla инвестировать в xAI, он отмечал, что поддерживает эту идею при условии, что акционеры ее одобрят.