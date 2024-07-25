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19:50, 25 июля 2024Моя страна

Медведь оставил послание сородичам необычным способом и попал в объектив фотоловушки

Медведь оставил сородичам метку и попал в объектив камеры заповедника «Нургуш»

Кадр: страница «Заповедник «Нургуш» во ВКонтакте

Медведь оставил послание сородичам необычным способом и попал в объектив фотоловушки. Соответствующие снимки публикует портал «Кировская правда».

Камера заповедника «Нургуш», расположенного в Кировской области, запечатлела самца, который терся спиной о дерево. После этих действий он ушел. Однако через несколько часов к дереву подошли другие медведи и стали нюхать ствол. Изучив его, они пошли в том направлении, куда ушел самец.

Сотрудники заповедника объяснили, что таким образом медведь оставил сородичам метку. Она обозначает, что данная территория находится под его контролем.

Ранее сообщалось, что в Приморье олень необычным способом предупредил сородичей о приближении дальневосточного леопарда. Тогда фотоловушка запечатлела прогуливающегося по заповеднику хищника. В какой-то момент прозвучал громкий свист.

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      Мария Винар
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