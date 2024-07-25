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06:28, 25 июля 2024Мир

Пропалестинские активисты выпустили насекомых в отеле Нетаньяху в Вашингтоне

NYP: палестинское движение запустило насекомых в отель Нетаньяху в Вашингтоне

Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters

Пропалестинские активисты выпустило насекомых в отель Watergate в Вашингтоне, где остановилась израильская делегация во главе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом пишет газета The New York Post (NYP).

По данным издания, в одном из залов отеля по столу, где стояли американские и израильские флаги, были разбросаны личинки и сверчки. «Прошлой ночью палестинские протестующие устроили хаос в отеле "Уотергейт", чтобы не дать покоя Нетаньяху, израильским агентам "Моссада" и Секретной службе, которые продолжают терроризировать наш народ», — заявили представители палестинского движения.

Последствия акции уже ликвидированы, отель обработали от насекомых.

Ожидается, что в рамках визита в США Биньямин Нетаньяху встретится с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис.

Ранее в ходе обращения к Конгрессу Биньямин Нетаньяху предложил США создать аналогичный НАТО новый альянс на Ближнем Востоке. По его словам, подобный блок будет направлен против «иранской угрозы».

Он также предупредил последствиях прекращения войны в Газе. Нетаньяху заявил, что попытки помешать Израилю реализовывать свое право на самозащиту приведут к серьезным последствиям для США и других западных стран.

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      Марина Совина
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