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21:06, 25 июля 2024Из жизни

Пропавшую 17-летнюю девушку нашли помолвленной с мужчиной старше нее на 27 лет

В США 17-летнюю девушку нашли спустя два месяца живущей с 44-летним мужчиной

Кадр: wzzm13.com

Пропавшую 17-летнюю девушку из штата Мичиган, США, нашли живущей с мужчиной старше нее на 27 лет. Об этом сообщает WZZM 13.

Предполагается, что Пенелопа Уайз ушла из дома из-за разногласий с семьей 31 мая. 1 июня она последний раз попала на камеры видеонаблюдения. Почти два месяца ее судьба оставалась неизвестной. Лишь 21 июля в полицию позвонил неизвестный и рассказал, что видел Уайз на велосипеде в городе Рокфорд, штат Иллинойс.

Полицейские задержали Уайз и выяснили, что 1 июня она познакомилась с 44-летним мужчиной и с тех пор скрывалась в его доме. Девушка утверждает, что они помолвлены.

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Прокуратура не планирует предъявлять мужчине обвинения, поскольку в штате Мичиган разрешено выходить замуж с 16 лет. По мнению полиции, Уайз остается с мужчиной добровольно. Тем не менее девушка все еще находится в СИЗО для несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в США объявилась девочка, исчезнувшая 39 лет назад. Однако мать пропавшей отказалась признавать вернувшуюся дочь и назвала ее мошенницей и самозванкой.

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      Юлия Юткина
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